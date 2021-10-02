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Bangladeş ve ULUSKON arasında iş birliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bangladeş ve ULUSKON arasında iş birliği

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan'ı ziyaret ederek, olası iş birlikleri konusunda görüştü.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan'ı ziyaret ederek, olası iş birlikleri konusunda görüştü.

Yeni elçilik binasında gerçekleşen ziyaret kapsamında ikili Bangladeş'in ticaret hacmini büyütmek ve iş birliklerini geliştirmeyi amaçlayan projeler üzerine görüşme gerçekleştirdi.

"BANGLADEŞ'İN MEVCUT TİCARET HACMİNİ 1,2 MİLYARDAN 2 MİLYARA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Büyükelçi Mannan, Bangladeş'te de iş dünyasında ve yönetimde çok güçlü kadınların yer aldığını dile getirdi. İş birliklerinin artırılabileceğini ifade eden Mannan, "Bangladeş'in mevcut ticaret hacmini 1,2 milyardan 2 milyara çıkartmak istiyoruz. ULUSKON'un ticaret hacmimizi büyütmekte yardımcı olabilecek anahtar kuruluşlardan biri olarak görüyoruz. Tüm programlarımızda sizi de görmek isteriz. Yeni görevinizden dolayı gurur duyduk" dedi. Büyükelçi Mannan'a teşekkür eden Başkan Atasoy da, hem ticaret hem de sosyal yardım projelerinde yer almaktan ULUSKON adına mutluluk duyacaklarını belirtti.

Ziyaret, Başkan Atasoy'un Büyükelçi Mannan'a plaket takdim etmesi üzerine son buldu.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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