Bangladeş ve Malezya'dan Kovid-19 sonrası D-8 ülkeleri arasında iş birliğinin artırılması vurgusu
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Bangladeş ve Malezya'dan Kovid-19 sonrası D-8 ülkeleri arasında iş birliğinin artırılması vurgusu

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Bangladeş ve Malezya'dan Kovid-19 sonrası D-8 ülkeleri arasında iş birliğinin artırılması vurgusu

KUALA Bangladeş ve Malezya, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Zirvesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından üye ülkeler arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

KUALA Bangladeş ve Malezya, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Zirvesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından üye ülkeler arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

D-8'in 10. Zirve Toplantısı kapsamında çevrim içi yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, üye ülkelerin Kovid-19 salgını sonrası dönemde girişebileceği potansiyel iş birliği alanlarına değindi.

Salgının başlangıcından bu yana Bangladeş'in ekonominin devamına önem verdiğini belirten Abdul Momen, "Gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 4,44'üne denk düşen 14,6 milyar dolarlık teşvik paketiyle sektörlerin ayakta kalmasına yardımcı olduk." dedi.

Kovid-19'un hiç beklenmedik bir küresel salgın olduğuna dikkati çeken Abdul Momen, "D-8 üyesi ülkeler, salgın sonrası dönemde, bundan önce hiç olmadığı kadar daha fazla birlik içinde olmalıdır. Bangladeş olarak üye ülkeler arasında, ürünler ve hizmetleri kapsayacak şekilde ortak pazar erişimi sağlanması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu süreçte D-8 ülkelerinin, salgından edindikleri tecrübeyle iş birliğini ve karşılıklı bağlantılarını daha derinleştirebileceğine işaret eden Abdul Momen, "Üye ülkelerin ortak kaygılarını temin edebilmek için D-8 dijital pazarının kurulmasını umuyoruz." dedi.

"D-8 üyesi ülkeler, dünya için önemli bir potansiyel teşkil ediyor"

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, salgın sonrası süreçte üye ülkelerin ekonomik toparlanma için ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

D-8 ülkelerinin 1,1 milyarlık toplam nüfusla dünya için önemli bir potansiyel teşkil ettiğini belirten Hişamuddin, "Malezya olarak Kovid-19 sonrası dönemde çevrim içi eğitim, dijital iş ve sınırlar arası güvenli seyahat konularına yoğunlaşmak gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Hişamuddin, yarınki liderler zirvesinde Malezya delegasyonuna Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderlik edeceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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