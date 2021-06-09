Bangladeş ve Cezayir büyükelçileri, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bangladeş ve Cezayir büyükelçileri, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti

Bangladeş ve Cezayir büyükelçileri, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seymenoğlu, büyükelçilere kentin tanıtımına yapacakları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Büyükelçilere, kentin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Seymenoğlu, konuklarına ziyaret sonunda lavanta ve gül ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

Mannan ve Adjabi ise ikili ilişkileri geliştirmek adına düzenlenen kendilerine gösterilen misafirperverlik için Seymenoğlu ve Isparta halkına teşekkür etti.

Ziyarette Mannan ve Adjabi'ye MÜSİAD Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Sarp Akkaya Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bangladeş ve Cezayir büyükelçileri, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 20:22:03. #1.13#

title