İstanbul'da Bangladeş Uyruklu Turist, 3'üncü Kattan Böyle Yere Çakıldı

İstanbul Fatih'te Bangladeş uyruklu bir turist yaşadığı evin camında aşağıya düştü. Binanın 3'üncü katından düşen turistin beli ve ayağı kırıldı. Düşen turistin intihar girişiminde mi bulunduğunu yoksa, diğer kişiler tarafından camdan mı atıldığını araştırılırken, evde yaşayan Bangladeş uyruklu 5 turistin olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Turistin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

3'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay, Fatih Türkeli Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşlarındaki Bangladeş uyruklu olduğu öğrenilen erkek bir turist evin camından aşağı düştü. 3'üncü kat camından aşağı düşen turistin ayağı ve beli kırıldı.

OLAYI GÖREN BİR KADIN BAYILDI

Olay sırasında caddeden geçen ve düşme anına tanıklık eden bir kadın ise baygınlık geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bangladeşli turisti hastaneye kaldırdı.

İNTİHAR MI YOKSA CAMDAN MI ATILDI?

Öte yandan, evde yaşayan ve Bangladeşli olduğu öğrenilen diğer 5 turistin olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Polis, düşen kişinin intihar girişiminde mi bulunduğunu yoksa, diğer kişiler tarafından camdan mı atıldığını araştırıyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bangladeşli turistin düşme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, turistin biranda yere çakıldığı görülüyor. Olay sırasında cadde yürüyen ve düşme anına tanıklık eden bir kadın bayılıyor.