Bangladeş, Türkiye dahil çok sayıda ülkeye Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
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Bangladeş, Türkiye dahil çok sayıda ülkeye Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Bangladeş, Türkiye dahil çok sayıda ülkeye Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Bangladeş, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 26 ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen seyahat yasağını sonlandırdı.

Bangladeş, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 26 ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen seyahat yasağını sonlandırdı.

DhakaTribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sivil Havacılık Otoritesi 14 Nisan'da salgın nedeniyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 37 ülkeye getirilen seyahat yasağı kararında değişikliğe gitti.

Değişiklikle ikinci bir açıklamaya kadar askıya alınan hava yolu seferlerinin bazı şartlarla tekrar devam etmesine karar verildi.

Söz konusu şartlar, 10 yaş altı çocuklar dışında tüm gelen ve giden yolcuların Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belge ibraz etmelerini ve testi uçuş saatinden 72 saat önce yaptırmasını gerektiriyor.

26 ülkeden 23'üne giden veya bu ülkelerden gelen yolcuların Bangladeş'e geldikten sonra belirlenen bir karantina otelinde 14 gün boyunca kalmaları gerekirken; Katar, Bahreyn ve Kuveyt'ten gelen yolculara Bangladeş hükümetinin belirlediği veya masraflarını kendilerinin karşıladıkları bir otelde 3 gün kalması şart koşuldu.

Söz konusu 26 ülke Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Şili, Hırvatistan, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Irak, Kuveyt, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Paraguay, Peru, Katar, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Uruguay'dan oluşuyor.

Diğer yandan Hindistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Gürcistan, İran, Moğolistan, Umman, Güney Afrika, Tunus ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ise sadece Bangladeş vatandaşları ülkeye kabul edilecek ve 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

Bangladeş hükümetinde gün içinde yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1452 yeni vaka tespit edildi, 60 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 760 bin 584'e, ölü sayısı ise 11 bin 510'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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