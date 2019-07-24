Bangladeş'ten İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına kınama

Bangladeş Dışişleri Bakanlığınca, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasının "güçlü şekilde kınandığı" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bangladeş, İsrail işgal güçlerinin Sur Bahir bölgesinde bulunan Vadi El-Hummus Mahallesi'ndeki evleri yıkmasını güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, Filistin halkının meşru haklarına ve iki devletli çözüm temelli barış sürecine zarar verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyinin kararlarını destekliyor ve uluslararası toplumdan işgalci güç İsrail'e bu tür yasa dışı davranışlarından vazgeçmesi için çağrıda bulunulmasını talep ediyoruz."

Açıklamada, İsrail devletinin bu eylemiyle bölgedeki barış çabalarına zarar verdiği belirtilerek, Bangladeş halkının Filistin halkıyla dayanışma ve birlik içinde olduğu vurgulandı.

İsrail Mahkemesi Filistinlilerin itirazını reddetti

Geçen ay Doğu Kudüs'teki Sur Bahir bölgesinde yer alan yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğu" iddia edilerek yıkılmasına karar verilmiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar süre tanınmıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya yönelik yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA