Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto

Bangladeş'te bir araya gelen yüzlerce kişi, Hindistan'daki Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağına karşı protesto düzenledi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Baitul Mukarram Milli Camii'nde Cuma namazı kılan yüzlerce kişi, namaz sonrası Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağını protesto etti. Başörtünün Müslüman kadınların hakkı olduğunu belirten protestocular, Hindistan hükümetinin başörtü yasağı ile öğrencileri haklarından mahrum etmek istediklerini vurguladı. Protestoya katılan Maulana Zakir Hossain, "Başörtü Müslümanların hakkıdır. Başörtü, Müslüman kadınların kimliğidir. Müslümanların başörtü takması Allah'ın emridir. Başörtü Müslüman kadınlara saygının bir simgesidir. Müslümanlar olarak kimsenin dini ibadetlerimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Dünyada hiç kimse bizim haklarımıza müdahale edemez. Dolayısıyla başörtü konusunda taviz verilmeyecek. Ulusal ve uluslararası olarak buna direneceğiz" dedi.

Protestoya katılan medrese öğretmeni Abdül Halim ise, "Başörtü Müslüman kadınların hakkıdır. Başörtü takmak kadınları birçok günahtan korur. Başörtü bizim özgürlüğümüz ve hakkımızdır ki kimse bunu bizden alamaz. Bizler, Hindistan hükümetine bu kararlarını en kısa sürede geri almalarını söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - DAKKA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa