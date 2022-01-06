Bangladeş'teki yerel seçimlerde çıkan olaylarda en az 10 kişi öldü - Haberler
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Bangladeş'teki yerel seçimlerde çıkan olaylarda en az 10 kişi öldü

Bangladeş'teki yerel seçimlerde çıkan olaylarda en az 10 kişi öldü
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Bangladeş'teki yerel seçimlerin 5. aşamasında çıkan olaylarda en az 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bangladeş'teki yerel seçimlerin 5. aşamasında çıkan olaylarda en az 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Yaklaşık 170 milyonluk nüfusa sahip Bangladeş'te yerel yönetim seçimlerinin 5. aşaması gerçekleştirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, gün boyu süren oylama sırasında çıkan olaylarda 6 kişi ve oy sayımı sırasında 4 kişi öldü.

Olaylarda onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Bangladeş seçim yetkilileri, birkaç olay dışında ülke genelindeki seçimlerin barışçıl şekilde yapıldığını aktardı.

Seçim Komisyonu Sekreteri Md. Humayun Kabir Khandaker, seçim sonuçlarının kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), ülkedeki çarpık siyasi atmosferin seçime adil katılımı engellediğini savunarak oylamayı boykot etmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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