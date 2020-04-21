Bangladeş'teki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getiriliyor.
21.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:23
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, Bangladeş'e Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak gönderdi.
Kaynak: AA