Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 55'e yükseldi Bangladeş hükümeti, ülkede muson yağışları ve Hindistan kaynaklı nehirlerdeki su taşkınları sonucu oluşan seller nedeniyle ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

Bangladeş hükümeti, ülkede muson yağışları ve Hindistan kaynaklı nehirlerdeki su taşkınları sonucu oluşan seller nedeniyle ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

Üst düzey sağlık yetkilisi Dr. Ayesha Akhter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli kesimlerimdeki seller nedeniyle son 24 saatte 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Sellerin başladığı 30 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e çıktı." ifadesini kullandı.

Akhter, ülkenin 18 bölgesinin sellerden etkilendiğini ve bu bölgelerdeki en az 3 bin kişinin de yaralandığını belirtti.

Bangladeş'in Sel İzleme Biriminin Başkanı Şah Muhammed Nasim, hükümetin durumu yakından izlediğini ve vatandaşlara mümkün olan tüm desteği sağladığını söyledi.

Bir hükümet raporunda da 7 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Enamur Rahman, ülkedeki sellerden yaklaşık 2,25 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.

Bangladeş Sel Tahmin ve Uyarı Merkezi de "Brahmaputra ve Teesta nehirleri boyunca uzanan vadi boyunca oluşan hasar nedeniyle gelecek haftanın başında sel sonucu oluşabilecek hasar durumunun daha da kötüleşebileceği" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA