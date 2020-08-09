Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 184'e yükseldi Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 184'e çıktığı bildirildi.

Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 184'e çıktığı bildirildi.

Bangladeş hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 30 Haziran'dan bu yana aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 184 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 bin kişinin kirli sular sebebiyle çeşitli hastalıklara yakalandığı kaydedildi.

Güney Asya'da haziran ve eylül ayları arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA