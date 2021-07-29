Bangladeş'teki seller 12 binden fazla Arakanlı Müslümanı etkiledi
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Bangladeş'teki seller 12 binden fazla Arakanlı Müslümanı etkiledi

Bangladeş'teki seller 12 binden fazla Arakanlı Müslümanı etkiledi
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Bangladeş'teki muson yağmurlarının 12 binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciyi etkilediğini, ülkenin güneydoğusunda tahmini 2 bin 500 barınağın hasar gördüğünü veya yıkıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Bangladeş'teki muson yağmurlarının 12 binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciyi etkilediğini, ülkenin güneydoğusunda tahmini 2 bin 500 barınağın hasar gördüğünü veya yıkıldığını bildirdi.

UNCHR'ın açıklamasında, 800 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapan kamplara düşen şiddetli yağış nedeniyle 5 binden fazla mültecinin, geçici olarak diğer aile üyelerinin barınaklarına veya ortak tesislere yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 12 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin etkilendiği yağışlar sebebiyle ülkenin güneydoğusunda tahmini 2 bin 500 barınağın hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi.

En az 6 Arakanlı Müslümanın sel kaynaklı kazalarda hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, devam eden muson mevsimi sebebiyle daha şiddetli sağanak yağışların beklendiği bölgede, durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle daha da karmaşıklaştığı kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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