Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi

18.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:52

Bangladeş'te 11 Aralık'ta başkent Dakka yakınlarındaki bir plastik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.



Dhaka Tribune'ün haberine göre, yetkililer, Keraniganj bölgesindeki plastik fabrikasında geçen hafta çarşamba günü çıkan yangının ardından hastanede tedavi altına alınan kişilerden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 20'ye yükseldiğini belirtti.

Yangında yaralanan diğer 12 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktaran yetkililer, bu kişilerin durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Plastik fabrikasında 11 Aralık'ta çıkan yangında 1 işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, yangından yaralı kurtulanlardan 16'sı da tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Zahid Maleque, 12 Aralık'ta hastanede yaralıları ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın, fabrika sahibinin ihmalinden kaynaklandığını ifade ederek, "Fabrika sahibi tazminat ödemek zorunda kalacak ve hükümet bunu sağlayacak." demişti.

Yangının, fabrikanın tek kullanımlık plastik bardak ve tabak üretilen bölümünde gaz patlaması sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA