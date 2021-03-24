Bangladeş'teki kampta çıkan yangında ailelerinden ayrı düşen Arakanlı çocuklar için çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bangladeş'teki kampta çıkan yangında ailelerinden ayrı düşen Arakanlı çocuklar için çalışma başlatıldı

24.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:12
Bangladeş'teki kampta çıkan yangında ailelerinden ayrı düşen Arakanlı çocuklar için çalışma başlatıldı

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından görevliler, tahliye sırasında ailelerinden ayrı düşen çocuklar için çalışma başlattı.

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından görevliler, tahliye sırasında ailelerinden ayrı düşen çocuklar için çalışma başlattı.

Katolik Yardım Hizmetleri grubu yetkilisi Snigdha Chakraborty, kamptaki tahliye sırasında ayrı düşen çocukların hızla ailelerine kavuşturulması için çalıştıklarını belirtirken bu süreçte kaç çocuğun refakatçisiz kaldığına dair net bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Chakraborty, yangından kaçan çoğu mültecinin, akrabalarının ya da arkadaşlarının yanında kalmak için diğer kamplara gittiğini belirtti.

Bangladeşli yetkililer dikenli tellerin gerekliliğini savundu

Öte yandan Bangladeşli yetkililer, yangın sırasında mültecilerin tahliyesine engel olduğu için eleştirilen belli noktalardaki dikenli tellerin gerekliliğini savundu.

Bangladeşli yetkili Muhammed Shamsud Douza, "Yangın o kadar hızlı yayıldı ki, mülteciler anında hayatların kaybetti." diyerek dikenli tellerin yangının söndürülmesi ve insanların tahliyesi sırasında sorun teşkil etmediğini iddia etti.

Bangladeş Mülteci Komiseri Shah Rezwan Hayat da dikenli tellerin kurtarma çalışmalarını aksattığına inanmadığını, kamplarda yeterince çıkış kapısının bulunduğunu savundu.

???????Uluslararası insani yardım kuruluşları ise kampların bazı bölümlerini çevreleyen dikenli tellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

Görgü tanıkları, alevler barınaklara ulaştığında çocuklar ile yaşlıların tel örgüler nedeniyle kamptan çıkamadığına şahit olduklarını, dikenli tellerin yardımları yavaşlattığına ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşımını aksattığına işaret etmişti.

İnsan hakları gruplarına göre, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapan kampların belli noktalarını çevreleyen, 28 kilometrelik dikenli tel bulunuyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Mehmet Ali Erbil Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bangladeş'teki kampta çıkan yangında ailelerinden ayrı düşen Arakanlı çocuklar için çalışma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:13:37. #1.16#
title