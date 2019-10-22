Bangladeş'teki dang humması salgını

22.10.2019 18:10

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 222 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 94 bin 29'a yükseldiği bildirildi.



Dhaka Tribune'nin haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 79'u başkent Dakka'da olmak üzere 222 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-22 Ekim arasında görülen vaka sayısının ise 94 bin 29 olduğu, bunlardan 104'ünün ölümle sonuçlandığı kaydedildi.



Ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen 938 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.



Yerel gazeteler ise ölü sayısının 180'i aştığını ileri sürdü.

Dang humması



Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.



Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.



Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.



Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: AA