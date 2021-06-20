Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, örgün eğitim yetersizliğinden şikayetçi
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Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, örgün eğitim yetersizliğinden şikayetçi

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, örgün eğitim yetersizliğinden şikayetçi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Arakanlı Müslüman (Rohingya) insan hakları örgütleri ve uzmanları, Bangladeş hükümetini mültecilere Myanmar'a geri dönüşleri ve entegrasyonları için gerekli olan örgün eğitimi sağlamaya çağırdı.

Arakanlı Müslüman (Rohingya) insan hakları örgütleri ve uzmanları, Bangladeş hükümetini mültecilere Myanmar'a geri dönüşleri ve entegrasyonları için gerekli olan örgün eğitimi sağlamaya çağırdı.

Rohingya Gençlik Derneği'nin kurucusu Khin Maung, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız için örgün eğitim yok. Gelecek nesiller ve ülkelerine geri döndükten sonra topluma yeniden kazandırılmaları için eğitim istiyoruz." dedi.

Önceliklerinin Myanmar'a tüm haklar ve haysiyetle dönmek olduğunu ifade eden Maung, "Artık mülteci olarak yaşamak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Bangladeş'teki ofisinde iletişim görevlisi olan Louise Donovan, "Daha fazla geçim kaynağı ve beceri kazanma eğitimi, mültecilere Bangladeş'teyken bir amaç, özerklik ve saygınlık sağlarken, koşullar Myanmar'a geri dönmelerine izin verdiğinde onların yeniden entegrasyonuna da yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Dakka Üniversitesinde uluslararası ilişkiler profesörü CR Abrar, Bangladeş'in mülteci çocuklara, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca örgün eğitim vermesi gerektiğini söyledi.

Çocukların yeniden entegrasyonu için örgün eğitimin sağlanması gerektiğini vurgulayan Abrar, bu konuyla ilgili bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Abrar, yaygın eğitimin iyi olduğunu, ancak sürdürülebilir yeniden entegrasyon ve Myanmar'a geri dönüş amacına hizmet etmediğini dile getirdi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığında Myanmar Direktörü Delvar Hüseyin, vatandaşlık için Arakanlı çocuklara ve gençlere, ülkeleri ve dilleriyle uyumlu bir müfredat çerçevesinde eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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