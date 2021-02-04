Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, darbenin ardından Myanmar'daki yakınlarının güvenliğinden endişeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, darbenin ardından Myanmar'daki yakınlarının güvenliğinden endişeli

04.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:17
Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, darbenin ardından Myanmar'daki yakınlarının güvenliğinden endişeli

Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki askeri darbenin ardından yakınlarının güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki askeri darbenin ardından yakınlarının güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

Myanmar merkezli Arakan Dayanışma Örgütünün Başkanı Muhammed Eyüp Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Darbeyi desteklemiyoruz. Demokrasinin yanındaydık ve her zaman da demokrasinin yanındayız." dedi.

Han, Arakanlıların eşit şekilde hem askeri hem de sivil yetkililerin zulmüne maruz kaldıklarını belirterek, "Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) de Arakan'daki soykırımı durduramadı." ifadesini kullandı.

Myanmar'daki darbeye karşı duruşuna işaret eden Han, kimin iktidarda olduğuna bakmadan azınlıkların hakları için mücadeleye devam etme kararlılığını dile getirdi.

2017'de ordunun baskısının ardından şiddet ve zulümden kaçan Muhammed Ansar (35), "Tatmadaw'ın (Myanmar ordusu) yeniden bir operasyon başlatacağından korkuyoruz." diye konuştu.

Arakanlı Jumalida Begüm (36) de iletişim kanallarının kapatılması nedeniyle akrabalarıyla irtibata geçemediklerini ve ordunun yeni bir girişimde bulunmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Rahmet Kerim (57) ise geri dönüşlerinin imkansız göründüğü belirtti.

ABD ve İngiltere, yaptırım listesine almıştı

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi NLD'nin önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

"Darbenin mimarı" olarak bilinen Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerindeki rolü nedeniyle hakkında yargılamalar devam ederken, ABD ve İngiltere de Genelkurmay Başkanı'nı yaptırım listesine almıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların, Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Didem Kınalı Defne Samyeli Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Okan Buruk Cenk Tosun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, darbenin ardından Myanmar'daki yakınlarının güvenliğinden endişeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 13:20:32. #1.15#
title