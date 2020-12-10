Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar akut akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya

Bangladeş'te Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslüman mülteciler depresyon ve kaygı bozukluğu yaşıyor.

"Zihnimdeki İşkence: Myanmar ve Bangladeş'te Soykırımdan Kurtulan Rohingyalıların Akıl Sağlığı Hakkı" adlı 99 sayfalık çalışma, Mart 2018- Kasım 2020 arasında yürütülen bir araştırmaya dayandırıldı.

Arakanlı Müslüman uzmanlardan oluşan 10 kişilik ekip tarafından yürütülen araştırma, insan hakları örgütü Forty Rights tarafından desteklendi.

Araştırmada, Myanmar'da soykırımdan kurtulan Arakanlı Müslüman mültecilerin "ciddi akıl sağlığı krizi" yaşadığı tespit edildi.

Arakanlı Müslüman mültecilerin yüzde 88,7'sinde depresyon, yüzde 84'ünde duygusal stres belirtileri ve yüzde 62'sinde travma sonrası stres bozukluğu gözlendi.

Akıl sağlığı sorunu yaşayan Arakanlı Müslümanların yüzde 86,2'sinin ailesini veya arkadaşını kaybettiğinin altı çizildi.

Araştırma ayrıca Arakanlı Müslüman mültecilerin yüzde 91,3'ünün temel temizlik ihtiyaçlarını ve diğer günlük gereksinimlerini gidermede, sosyal ilişkilerde güçlük yaşadığını gösterdi.

Bu kişilerin yüzde 62,3'ünde günlük ihtiyaçların giderilmesinde yaşanan zorluk, içinde bulundukları ruhsal durumla ilişkilendirildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer