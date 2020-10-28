Bangladeş'te yüzlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce protestocu, Fransa karşıtı gösteri düzenledi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce protestocu, Fransa karşıtı gösteri düzenledi.

Dakka'daki Baitul Mokarram Camisi'nde toplanan İslami Oikya Jote Partisinden yüzlerce kişi, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle protestoda bulundu.

Fransa ve Macron karşıtı pankartlar taşıyan protestocular, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetinden "Fransa ve Macron'u kınaması" talebinde bulundu.

İslami Oikya Jotenin lideri Abul Hasnat Amini, yaptığı açıklamada, çok sayıda Arap ülkesinin Fransız ürünlerini boykot ettiğini belirterek, Bangladeş hükümetinin ülkede Fransız ürünlerini yasaklamasını istediklerini ifade etti.

Fransız ürünlerine karşı "boykot" çağrısı

Dakka'da dün en az 40 bin gösterici yürüyüş düzenleyerek, Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapmıştı.

Macron'un cezalandırılması çağrısında bulunan protestocular, "Fransız ürünlerine boykot" ve "Macron, büyük bedel ödeyecek" sloganları atmıştı.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik