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Son dakika haberi: Bangladeş'te yolcu gemisinde yangın: 38 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bangladeş'in güneyindeki Sugandha Nehri'nde yolcu gemisinde çıkan yangın sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in güneyindeki Sugandha Nehri'nde yolcu gemisinde çıkan yangın sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Günay Asya ülkesi Bangladeş'teki Sugandha Nehri'nde seyir halindeki bir yolcu gemisinde yerel saatle 03.00 sıralarında yangın çıktı. Jhalakathi bölgesinden itfaiye yetkilisi Kalam Hossain Bhuiyan yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 38 cansız beden çıkardık" dedi. Feribotun başkent Dakka'dan Barguna'ya doğru hareket ettiğini ifade eden Bhuiyan, yangının makine dairesinden çıktığını aktardı. Jhalakathi bölge yetkilisi Zohor Ali ise 50'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirterek, ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi. Ali, bazı yolcuların ise hala kayıp durumda olduğunu belirtti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, başlatılan arama-kurtarma çalışması sürüyor. Gemide 500 civarında kişi bulunuyordu.

(İHA)

Son dakika haberi: Bangladeş'te yolcu gemisinde yangın: 38 ölü

Son dakika haberi: Bangladeş'te yolcu gemisinde yangın: 38 ölü

Son dakika haberi: Bangladeş'te yolcu gemisinde yangın: 38 ölü

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