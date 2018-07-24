Bangladeş'te Yağan Yağmur Taşkına Döndü

Bangladeş'te son bir haftadır sıcaklık 35 dereceye kadar yükseldikten sonra dün başlayan yağmur dinmeden şimdi taşkına neden oldu.

Geçtiğimiz bir haftadır ülke genelinde sıcaklık en çok 35 dereceye kadar yükseldi. Bu ülkede son yıllara nazaran en yüksek sıcaklık olarak değerlendirildi. Bu durumda vatandaşlar tarafından beklenen yağmur dün başladı. Ancak son 30 saattir sürekli olarak yağan yağmur ülkenin şehirlerini su altında bıraktı.

Özellikle başkent Dakka ve ikinci büyük şehri ve ticaret başkenti olan Chittagong'da caddeler, sokaklar su altında kaldı. Vatandaşlar dışarıya çıkamazken, evlerde mahsur kaldı. Bazı bölgelerde okullar da tatil ilan edilirken, tatil olmayan illerde de öğrencilerin okullara gidemediği belirtiliyor. Nehirlerdeki su son sınırı geçerek bölgede sele neden oldu.

Meteoroloji ise, yağan yağmurun önümüzdeki 1 hafta içerisinde durmayacağını belirtiyor.

Öte yandan, şiddetli yağmur turizm başta olmak üzere ülkenin genel ekonomisine olumsuz etki oluşturuyor. - DAKKA