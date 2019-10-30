Bangladeş'te tüp patlaması: 5 ölü, 17 yaralı

Bangladeş'te tüp patlaması: 5 ölü, 17 yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, bir ev tüpünün patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

30.10.2019 22:28
Bangladeş'te tüp patlaması: 5 ölü, 17 yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, bir ev tüpünün patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Dakka'nın Rupnagar bölgesindeki bir seyyar satıcının çocuklara balon şişirdiği sırada patlama gerçekleştiği belirtildi.

Polis, Dakka'daki bir okulun yakınında meydana gelen tüp patlamasının ardından en az 5 çocuğun öldüğünü, 17 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Patlama nedeni araştırılırken, ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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