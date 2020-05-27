Bangladeş'te tekne battı: 5 ölü, 13 kayıp
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Bangladeş'te tekne battı: 5 ölü, 13 kayıp

Bangladeş'in Sirajganj bölgesinde Jamuna nehrinde bir teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi kayboldu.

Bangladeş'te tekne battı: 5 ölü, 13 kayıp
27.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:49

Bangladeş'in Sirajganj bölgesinde Jamuna nehrinde bir teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi kayboldu.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilisi Hasibul Alam yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle Jamuna nehrinde battığını bildirdi.

Teknenin batması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Alam, kayıp 13 kişinin arandığını kaydetti.

Alam, teknedeki en az 50 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığını belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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