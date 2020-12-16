Bangladeş'te tekne alabora oldu: 7 ölü
16.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:26
Bangladeş'te düğüne katılanları taşıyan teknenin batması sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi.
Bangladeş'te düğüne katılanları taşıyan teknenin batması sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınında yer alan habere göre, Noakhali bölgesinde Meghna Nehri'nde düğün törenine katılanları taşıyan tekne battı.
Noakhali polis yetkilileri, yaklaşık 50 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yetkililer, teknede bulunanlardan bazılarının yüzerek kıyıya çıkmayı başardığını söyledi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik