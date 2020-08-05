Bangladeş'te tekne alabora oldu: 17 ölü
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Bangladeş'te tekne alabora oldu: 17 ölü

Bangladeş'in Netrokona bölgesinde bulunan göle gezmeye giden öğrenci ve öğretmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te tekne alabora oldu: 17 ölü
05.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:51

Bangladeş'in Netrokona bölgesinde bulunan göle gezmeye giden öğrenci ve öğretmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Mymensingh şehrinde bulunan bir medresede eğitimi gören öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 48 kişilik bir grup, gezmeye gittiği Netrokona'nın Rajalikanda gölünde feci bir kaza yaşadı. Öğretmen ve öğrencileri taşıyan tekne Uchitpur kasabasından Govindashree kasabasına giderken alabora oldu. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekibi arama ve kurtarma çalışmaları başlattı. Kazada yolcuların çoğu kurtarılırken, şimdiye kadar 17 öğrenci ve öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı, 2 öğrenciden ise henüz haber alınamadığı belirtildi.

Öte yandan, ülkenin en büyük göllerden biri olan Rajalikanda gölünün muson yağmurları nedeniyle su seviyesi risk sınırını aşarken, yetkililer buraya gezmeye gelenler için daha önce uyarıda bulunmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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