Bangladeş'te sürat teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 26 ölü
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Bangladeş'te sürat teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 26 ölü

Bangladeş'te sürat teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 26 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bangladeş'te bir sürat teknesi ile kum taşıyan yük gemisinin çarpışması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te bir sürat teknesi ile kum taşıyan yük gemisinin çarpışması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'nin Madaripur bölgesinde Padma Nehri'nde bir sürat teknesi, kum taşıyan yük gemisi ile çarpıştı. Olayda 26 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Madaripur bölgesinin üst düzey polis memuru Miraj Hossain, "Arama kurtarma ekipleri 26 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıplar aranıyor, 5 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı" dedi.

Sürat teknesinde kaç kişi olduğu henüz açıklanmazken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

-İHA-

Bangladeş'te sürat teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 26 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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