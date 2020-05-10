Bangladeş'te son 24 saatte 887 yeni koronavirüs vakası
10.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:36
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 887 artarak, 14 bin 657'ye yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 887 artarak, 14 bin 657'ye yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 14 artarak, toplam ölü sayısı 228'e çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 887 artarak, 14 bin 657'ye yükseldi.
Kaynak: DHA