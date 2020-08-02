Bangladeş'te son 24 saatte 886 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 886 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 886 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 240 bin 746'ya ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 886 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 240 bin 746'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 artarak toplamda 3 bin 154'e çıktı.

Kaynak: DHA