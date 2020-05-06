Bangladeş'te son 24 saatte 790 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 790 artarak, 11 bin 719'a yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 790 artarak, 11 bin 719'a yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 186'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 790 artarak, 11 bin 719'a yükseldi.

Kaynak: DHA