Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 99 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 99 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 99 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 90 bin 619'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 99 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 90 bin 619'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 artarak toplamda 1209'a çıktı.

Kaynak: DHA