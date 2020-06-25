Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 946 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 946 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 946 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 126 bin 606'ya ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 946 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 126 bin 606'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 artarak toplamda 1621'e çıktı.

Kaynak: DHA