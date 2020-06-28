Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 809 yeni koronavirüs vakası
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Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 809 yeni koronavirüs vakası

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 809 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 809 yeni koronavirüs vakası
28.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:26

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 809 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 137 bin 787'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 809 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 137 bin 787'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 artarak toplamda 1738'e çıktı.


Kaynak: DHA

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