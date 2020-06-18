Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 803 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 803 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 803 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 102 bin 292'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 803 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 102 bin 292'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 artarak toplamda 1343'e çıktı.

Kaynak: DHA