Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 57 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 57 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 57 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 210 bin 510'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 57 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 210 bin 510'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 artarak toplamda 2 bin 709'a çıktı.

Kaynak: DHA