Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 57 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 57 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
21.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:40
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 57 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 210 bin 510'a ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 57 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 210 bin 510'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 artarak toplamda 2 bin 709'a çıktı.
Kaynak: DHA