Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 489 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 489 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 489 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 172 bin 134'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 489 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 172 bin 134'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 artarak toplamda 2 bin 197'ye çıktı.

Kaynak: DHA