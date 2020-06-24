Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 462 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 462 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 462 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 122 bin 660'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 462 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 122 bin 660'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 artarak toplamda 1582'ye çıktı.

Kaynak: DHA