Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 412 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 412 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
23.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:00
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 412 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 119 bin 198'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 412 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 119 bin 198'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 artarak toplamda 1545'e çıktı.
Kaynak: DHA