Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 200 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 200 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 200 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 282 bin 344'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 200 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 282 bin 344'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 artarak toplamda 3 bin 740'a çıktı.

Kaynak: DHA