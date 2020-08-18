Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 200 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 200 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
18.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:05
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 200 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 282 bin 344'e ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 200 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 282 bin 344'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 artarak toplamda 3 bin 740'a çıktı.
Kaynak: DHA