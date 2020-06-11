Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 187 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 187 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
11.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:16
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 187 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 78 bin 52'ye ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 187 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 78 bin 52'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 artarak toplamda 1049'a çıktı.
Kaynak: DHA