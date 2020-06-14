Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
14.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:13
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 520'ye ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 87 bin 520'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 artarak toplamda 1171'e çıktı.
Kaynak: DHA