Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 520'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 87 bin 520'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 artarak toplamda 1171'e çıktı.

Kaynak: DHA