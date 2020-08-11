Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 996 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 996 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
11.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:20
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 996 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 263 bin 503'e ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 996 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 263 bin 503'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 artarak toplamda 3 bin 471'e çıktı.
Kaynak: DHA