Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 928 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 928 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 928 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 207 bin 453'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 928 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 207 bin 453'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak toplamda 2 bin 668'e çıktı.

Kaynak: DHA