Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 928 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 928 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
20.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:37
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 928 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 207 bin 453'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 928 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 207 bin 453'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak toplamda 2 bin 668'e çıktı.
Kaynak: DHA