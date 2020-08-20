Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 868 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 868 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
20.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:09
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 868 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 287 bin 959'a ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 868 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 287 bin 959'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 artarak toplamda 3 bin 822'ye çıktı.
Kaynak: DHA