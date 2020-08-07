Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 851 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
07.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:35
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 502'ye ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 851 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 252 bin 502'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak toplamda 3 bin 333'e çıktı.
Kaynak: DHA