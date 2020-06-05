Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 828 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 828 artarak, 60 bin 391'e yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 828 artarak, 60 bin 391'e yükseldi. Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 30 artarak, toplam ölü sayısı 811'e çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 2 bin 828 artarak, 60 bin 391'e yükseldi.

Kaynak: DHA