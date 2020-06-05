Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 828 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 828 artarak, 60 bin 391'e yükseldi.
05.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:05
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 828 artarak, 60 bin 391'e yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 30 artarak, toplam ölü sayısı 811'e çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 2 bin 828 artarak, 60 bin 391'e yükseldi.
Kaynak: DHA