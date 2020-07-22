Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 744 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 744 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
22.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:07
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 744 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 213 bin 254'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 744 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 213 bin 254'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artarak toplamda 2 bin 751'e çıktı.
Kaynak: DHA