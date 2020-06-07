Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 743 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 743 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 743 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 65 bin 769'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'de son 24 saatte 2 bin 743 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 65 bin 769'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artarak toplamda 888 olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA