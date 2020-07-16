Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 733 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 733 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
16.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:15
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 733 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 196 bin 323'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 733 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 196 bin 323'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 artarak toplamda 2 bin 496'ya çıktı.
Kaynak: DHA