Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 733 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 733 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 733 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 196 bin 323'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 733 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 196 bin 323'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 artarak toplamda 2 bin 496'ya çıktı.

Kaynak: DHA