Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
30.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:49
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 234 bin 889'a ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 234 bin 889'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 artarak toplamda 3 bin 83'e çıktı.
Kaynak: DHA