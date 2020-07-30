Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 234 bin 889'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 234 bin 889'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 artarak toplamda 3 bin 83'e çıktı.

Kaynak: DHA