Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 695 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 695 artarak, 55 bin 140'a yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 695 artarak, 55 bin 140'a yükseldi. Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 37 artarak, toplam ölü sayısı 746'ya çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 2 bin 695 artarak, 55 bin 140'a yükseldi.

Kaynak: DHA